大陸24機5艦近台海周邊　距基隆僅42浬

解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（照片：台“國防部”網站） 中評社台北1月18日電／台軍方18日指出，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲解放軍24架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中逾越“海峽中線”及其延伸線進入西南、北部空域11架次。根據台軍方所標繪的示意圖，部分進入台灣北面空域的軍機，距離基隆僅42浬。



台軍方昨晚即指出，昨日晚間7時50分起，陸續偵獲解放軍“蘇愷30”戰機、“運8”等各型主、輔戰機計18架次出海活動，其中11架次逾越“海峽中線”及其延伸線，進入台中部、北部及西南空域，疑似配合解放軍艦執行“聯合戰備警巡”。



根據台軍方今天公布的示意圖，自昨日上午7時23分至晚間10時37分，偵獲晉江等機場起飛的主、輔戰機及無人機共計19架次，其中10架次逾越“中線”北段與南段，進入“海峽中線”以東空域；越過“海峽中線”北段的解放軍機距離基隆僅42浬，而越過“海峽中線”南段的解放軍機，距離鵝鑾鼻115浬。



此外，台軍方於昨傍晚5時37分至晚間10時54分偵獲主、輔戰機計4架次。昨晚7時48分至10時32分偵獲進入西南空域的輔戰機1架次，距離鵝鑾鼻85浬。



台軍方另公布，中國大陸昨晚10時27分於文昌航天發射場發射運載火箭，飛行方向為西太平洋，並未通過台灣防空識別區。



台軍方指出，軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。