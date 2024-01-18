用音樂築起中美友誼之橋

中評社北京1月18日電／音樂跨越國界，文化架起橋梁。在美國費城金梅爾表演藝術中心的舞台上，費城交響樂團新春音樂會奏響節目單上最後一首樂曲——中國民樂《茉莉花》。清新優美的旋律緩緩流淌於現場兩千餘名觀眾的心間，曲風倏然一轉，一串活力四射的音符躍入耳際——是費城老鷹隊的隊歌！觀眾們的情緒一下被點燃。在這個令人沉醉的夜晚，兩國音樂家特意為觀眾準備了這份“驚喜”。



1月12日晚，結束訪華之旅兩個月後，費城交響樂團在中國農曆龍年春節前夕，邀請中國指揮家餘隆擔綱指揮，為美國觀眾帶來一場東西合璧的藝術盛宴。



“音樂有一種不可思議的力量，能在人與人之間建立聯繫，架起溝通的橋梁。”費城交響樂團總裁兼首席執行官馬思藝在接受新華社記者專訪時說。



“就在習近平主席對中美藝術家表達鼓勵之後，兩國音樂家再度同台演出，東西方經典作品彼此呼應，這成為雙方交流合作的新起點。”為音樂會擔任指揮的中國愛樂樂團和上海交響樂團總監、國際知名指揮家餘隆告訴記者。



“對所有中美藝術家的鼓勵”



1973年9月，費城交響樂團成為新中國成立後第一個訪華的美國樂團，是中美文化交流的破冰者之一。2023年11月，費城交響樂團第13次來華演出交流，續寫與中國人民之間跨越半個世紀的音樂友誼。



“這真是一次特別的訪華之旅。”馬思藝說，令他倍感榮幸的是，去年在京演出之際收到了中美兩國元首的致信，“這充分表明費城交響樂團的音樂人和音樂作品過去50年來在中美之間架設了橋梁，發揮了積極影響”。



“我們這代人見證了中美關係的發展。”餘隆至今對費城交響樂團半個世紀前首次訪華掀起的熱潮記憶猶新。“50年來，中美雙方的人文交流不斷向前發展。”

