息口勢回落　樓市反彈在望

中評社香港1月18日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，俗語有雲：“能知三日事，富貴千萬年。”曾有人說，過去20年港樓“運大行”，現在回頭來看，當然是應驗了。不過，做“事後孔明”容易，要分析未來，則是另一回事。筆者沒有水晶球，往後20年的樓市會怎樣，實在難以預測。



樓價已累跌25% 入市風險降



大公報報導，廖偉強認為，香港有很多優勢，是不容易被取代的，仍令這座城市具備吸引力。所謂“身在福中不知福”，其實單論香港自然環境，已算得上是一塊福地。這裡不容易遭遇地震、海嘯、火山爆發等嚴重天災；而且四季分明，夏天稍熱，但沒有酷熱高溫成災，也沒有異常的嚴寒低溫，大雪連天的日子。此外，香港也鮮有恐怖襲擊、種族歧視等問題，更不是戰亂頻仍的地方；在制度方面，香港有出入境自由、安全，而且稅制簡單，稅率又低；香港亦擁有廉潔的社會、法律也相當完善及公平。



單是上述這些優勢，已經足夠讓世人明白到香港樓價是“貴得有道理”。但更重要的是，今天香港的樓價已經由高位下跌約兩成半。換言之，在現時的低位入市，風險已較數年前大減。



股神巴菲特所講“別人恐懼時我貪婪”，淡市低撈從來都是獲利最可觀。現今樓市，正就是這種的景況。很多人都知道，低撈的機會向來不多，正所謂“蘇州過後無艇搭”；但在低潮的時間，有膽量進取而行的人，始終不多。



廖偉強認為，不是盲目說好樓市，只是從經驗和數據去作出分析。目前，租務市場非常活躍，反映需求確實從來都沒少過，而且香港人並非沒有資金，只是現時寧願將資金做定期收高息。當息口逐步回落，聰明資金就會流出作不同類別的投資，而房地產市場定會占一席位。



投資切入點是非常重要的，任何高手都難以做到“最低點買入，最高位沽出”，但只要能夠做到細心分析，不被部分傳媒或專家的一面之詞所影響，就可以有理性的判斷。在目前的高息環境之下，總會有些置業者陷入困境，失去理性地拋售不足為奇，但這不能代表整體的成交個案，只要在細節中詳盡分析，自然可以在淡市中找到最佳入市機會。