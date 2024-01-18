陳建仁今率“內閣”總辭獲蔡慰留守至520

“行政院長”陳建仁18日在“行政院會”率行政團隊總辭。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）2024大選落幕，“行政院長”陳建仁18日在“行政院會”率行政團隊總辭，通過“內閣”總辭案，並獲蔡英文慰留。“行政院”發言人林子倫轉述陳建仁表示，接下來進入看守“內閣”時期，直到部會首長、正副院長交接為止，這段期間，務必堅守崗位，行政團隊仍會以戰戰兢兢的態度，妥善照顧人民大小事。



陳建仁18日率行政團隊總辭，並獲蔡英文慰留，“內閣”成員暫時不會有調整，陳建仁“內閣”團隊將留守到5月20日。



“行政院”18日上午召開“行政院會”後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持、“中選會副主委”陳朝建出席。



林子倫說，接下來將進入看守“內閣”時期，直到部會首長、正副院長交接為止，這段期間部會首長務必堅守崗位，持續推動政務，行政團隊仍會以戰戰兢兢的態度，妥善照顧人民大小事，並為台灣長遠發展打下堅韌厚實的基礎。一起在最後的這一哩路，不負人民託付，努力信實地完成階段性任務。



媒體追問，到5月20日前“行政院”整體運作情況，是否不會提重大決策？“立法院”質詢議程，也會是部長級官員赴“立法院”嗎？



林子倫說，陳建仁在院會已表示相當清楚，行政團隊在總辭後進入看守“內閣”時期，但各項施政會持續進行。選舉已經落幕，但“國家”不可一天沒有政府，未來“行政院”也會秉持與過去相同的模式，盡全力與“立法院”溝通協調，持續推動各項政策。