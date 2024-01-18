港股瀉589點　近400股創52周新低

港股昨日再隨外圍向下，恒指急跌近六百點。（大公報） 中評社香港1月18日電／港股繼周二大跌350點，失守萬六關後，弱勢未變，昨日再隨外圍向下，恒指急跌589點，全日收報15276點，下跌股份超過1400只，近400只股份創52周新低，反映投資者情緒的恐慌指數（VHSI）更飈升逾14%。證券業人士認為，近期升市成交少，跌市成交大，可能是基金大戶沽貨離場，恒指或下試2022年10月31日低位14597點。



恐慌指數飈升逾14%



大公報報導，香港股票分析師協會副主席郭思治表示，現時市場對後市缺乏信心，基金大戶若沽貨離場不會短期再入市，散戶持倉見短線反彈又會先止蝕，這令港股走勢持續偏軟。恒指現時已跌穿近期所有支持位，可能跌至2022年10月低位才有望喘定。他認為，目前選股應是一些業務不受經濟周期影響的股份，例如中移動（00941），業務增長穩定，加上派息吸引較具防守性。至於公路股及煤炭股也可留意，公路股收入及現金流穩定，煤炭股則受惠內地冬季嚴寒電煤需求激增。



資深證券界人士謝明光也認為恒指或再試低位，即使短期出現反彈，反彈幅度也不會太大，而且反彈後仍會有調整壓力，原因是市場信心難以在短期恢復。他說，昨日多個板塊出現調整，重磅科網股跌勢加劇，這反映出堅持持倉的投資者也止蝕離場。其他板塊表現亦疲弱，以往不少長線投資者喜歡在年初買入內銀股收息，但內銀股昨全線下跌，顯見投資者寧買債券或定存收息，也不冒風險。



近兩年被視為資金避難所的中資電訊股及公用股等，昨日也“難逃一跌”，恐慌指數更創下1月8日以來新高。謝明光認為，這是市場信心“崩潰”的跡象，估計恒指或下試14500點，建議投資者暫時採取觀望態度。



恒指或下試14500點



ATM過去獲投資者青睞。摩根大通昨發表報告表示，今年投資中資科網股宜採取由投資收益推動的選股策略，並要留意幾個主題，包括內地跨境電商在國際市場的牽動力提升、生成式AI實現貨幣化，以及內地電商市場組合持續轉變。綜合這些因素今年首要避開美團（03690）及京東（09618），首選應是拼多多、百度、騰訊（00700）等。另外，大和也看好騰訊，重申“買入”評級，目標價405元。