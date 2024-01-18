美軍賴著不走，中東難有太平

中評社北京1月18日電／近期，伊拉克總理蘇達尼三番五次給美軍下“逐客令”，堅決要求美軍撤出伊拉克。但美國不僅回應“暫無從伊拉克撤軍的計劃”，甚至還表示將部署更多軍人。從伊拉克到敘利亞，從利比亞再到如今的也門，美國始終以自我利益為驅動，以維護霸權為目的，給中東帶來無休止的戰亂、暴力和苦難。



從不請自來，到賴著不走，美軍蠻橫霸道盡顯無餘。21年前，美國編造“伊拉克有大規模殺傷性武器”這一莫須有罪名，不顧國際社會強烈反對，繞過聯合國安理會，糾集西方盟友悍然入侵伊拉克。然而，所謂大規模殺傷性武器再無下文，數十萬無辜生命在連年衝突中隕落。



如今，伊拉克仍難逃美國霸凌的“魔爪”。日前，因美軍接連襲擊隸屬於伊拉克武裝部隊的民兵武裝“人民動員組織”人員和設施，伊拉克議會88名議員簽署提交一份要求結束外國軍隊在伊存在的議案，抗議美軍嚴重侵犯伊拉克主權。美軍口口聲聲稱自己是被“請”來協助打擊極端組織“伊斯蘭國”的，而今對主人的逐客令充耳不聞，令國際社會側目。



美國嘴上掛著“民主”“自由”“和平”，心裡卻只惦記一己私利，不僅干涉地區事務、挑動衝突對抗，甚至豪奪成癮，毫無底線。不只在伊拉克，美軍在敘利亞也以所謂“協助打擊極端組織”和“保護油田”為由非法駐軍。諷刺的是，美軍及其支持的武裝卻在敘利亞系統地掠奪石油、小麥和其他敘利亞人民的基本資源和國家財富，“海盜文化”的底色暴露無遺。作為曾經的糧食出口國，如今的敘利亞在美國制裁和掠奪下飽受糧食短缺之苦。敘政治問題專家穆罕默德·奧馬里指出，搶掠自然資源是美國在敘侵犯人權惡行中最醜陋的行徑之一。



美國中東政策中的霸權思維和對抗邏輯，與中東國家維護和平穩定、尋求合作發展的共同願望背道而馳，美國作為“動亂製造者”的真面目已被中東民眾看得越來越清楚。巴以爆發新一輪大規模衝突以來，美國在巴以間拉偏架、轟炸也門胡塞武裝、空襲伊拉克民兵武裝，而美軍駐伊拉克和敘利亞的基地則遭襲逾百次，美國船只和美軍艦只在紅海遭胡塞武裝打擊，美國駐伊拉克大使館遭火箭彈襲擊，反美遊行席捲多國……美國國務卿布林肯三個月內四赴中東“滅火”，然而中東戰火卻越燒越旺，中東局勢急速升溫。埃及赫勒萬大學政治學教授穆罕默德·希米一語道破：美國在中東的軍事存在，是該地區許多民眾不滿的主要根源。



中東是中東人的中東。一個沒有美國作亂的中東，局勢才會更安全，未來才會更美好。



（來源：新華社）