求學海外，如何選專業？

中評社北京1月18日電／據人民日報報導，“選專業，興趣優先還是就業優先？”“如果發現專業不合適可以換嗎？”



留學選專業，是許多中國學生面臨的重要決策之一。選擇專業時如何考量？就此，記者通過對話不同國家的中國留學生、專業人士等，為大家提供一些參考。



專業冷熱理性看



“我很早就聽說，文科類專業不好找工作，但在留學前經過深思熟慮，我還是選擇了喜歡的英語文學專業。”在美國上學的章玲認為，專業選擇要以自己擅長的事出發。



章玲說：“我從小喜歡英語，也喜歡看書，這件事做起來很‘順手’，事實證明這就是適合我的專業。來美國上學後，我上的課大部分是seminar（研討課）形式，通常需要10人以下學生參與，討論看過的書和文獻，互相提問、延伸話題。因此，平日裡大家都要充分閱讀，這對我來說是件有趣的事。我打算之後繼續讀博，走學術路線，或許將來做一名高校老師。”



“不少學生在選專業時考慮其是否‘熱門’或者‘冷門’，其實這是相對變化的。”啟德教育相關負責人說，“如今專業趨勢發展很快，可能入讀時是‘熱門’，畢業時就沒有那麼熱了，反之亦然。因此，學生要理性地看待專業‘冷熱’，可以將眼光放長遠些，做出適合自己的選擇。”



申請留學時，專業排名和學校排名也是學生糾結的兩個考量點。在德國亞琛工業大學學習材料學的嚴潤澤認為，哪項優先沒有標準答案，需要結合自己對未來的規劃。他說：“以德國為例，因為製造業發達，很多赴德國留學的中國學生正是衝著車輛工程、機械製造、自動化等專業來的，目標導向強。像德國斯圖加特大學，雖然世界大學排名並不十分靠前，但其車輛工程專業很知名，就業率高。專業排名和學校排名都只是一項參考因素，我不贊成一味追求大學的排名而忽視了專業體驗。”

