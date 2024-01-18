機管局債首日熱烈　人均認購9手

機管局零售債昨天首日接受認購，市場反應熱烈。（大公報） 中評社香港1月18日電／機管局零售債昨天首日接受認購。股市疲弱，加上憧憬今年息口將見頂回落，債券首日認購反應熱烈，市民平均認購金額約8萬至9萬元（8手至9手）。中銀香港（02388）透露，首日認購反應理想，客戶平均認購9手。匯豐發言人指出，經該行認購債券的客戶人數，與去年綠債首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。



大公報報導，中銀香港個人數字金融產品部助理總經理梁美怡表示，該行機管局零售債首日認購反應理想，客戶經電子渠道認購比例約占七成，客戶平均認購9手。她指，是次機管局零售債能為投資者鎖定未來兩年半每年定息4.25厘，加上市場普遍預期美國今年開始減息，而近期港息亦見回落，對尋求低風險及穩定投資回報的投資者來說具有吸引力，預期會錄得超額認購。信銀國際則透露，客戶的平均認購金額為8萬元（8手）。



可100%本金提早贖回



匯豐發言人表示，經匯豐認購機管局零售債的客戶人數，與去年特區政府發售零售綠色債券的首日數字相若，反映市場對於能提供穩定收入且較穩健的投資產品有強勁需求。該發言人續稱，接獲的申請中，約四分之三經由數碼渠道遞交，證明流動理財已日益成為客戶較喜愛的選擇。此外，由於預計農曆新年前會有較多客戶前往分行，該行建議客戶盡早進行認購，並利用匯豐網上理財及流動理財等數碼渠道。同時，匯豐每季都會支援投資者透過網上渠道向機管局提出提早贖回債券要求。

