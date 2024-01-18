梅州市僑聯調研僑助“百千萬工程”

中評社北京1月18日電／據中國僑網報導，梅州市僑聯微信公眾號消息，1月11日，梅州市僑聯黨組書記、主席湯志平率隊到梅江區城北鎮幹光村開展專題調研，旨在進一步貫徹落實梅州市委八屆八次全會暨市委經濟工作會議精神，聚焦服務“百縣千鎮萬村高質量發展工程”和“蘇區融灣先行區”建設，認真貫徹落實《發揮僑鄉優勢 助推梅州高質量發展“六大行動”工作方案》，扎實做好新時代“僑”的文章。



湯志平一行參觀了擬集約80畝耕地的絲苗米規模種植示範項目、存欄1000多只胡須雞和500多只種鴿的養殖場項目、光伏發電第一期項目以及僑文化長廊、聯輝樓僑界文化交流基地建設等鄉村振興僑界產業幫扶項目，聽取了幹光村下一步的產業發展規劃介紹。在得知上述幫扶項目已取得了初步成效，持續“造血”推動2023年度村集體收入突破20萬元大關後，湯志平對廣東省僑聯駐鎮幫鎮扶村工作隊的辛勤付出和努力工作表示感謝；對工作隊因地制宜，找准切入點，發動村民參與，有效整合和盤活利用廢棄老人活動中心、村小學校舍等資源，打好僑界產業幫扶項目等做法表示充分肯定。



他希望，幹光村要以廣東省僑聯駐鎮幫鎮扶村為契機，積極借助僑界資源，在鎮黨委和鎮政府的大力支持下，做大做強已有產業，積極打造“百千萬工程”村級幫扶品牌項目、示範項目，為下來全市各級僑聯組織服務“百縣千鎮萬村高質量發展工程”和“蘇區融灣先行區”建設提供參考樣板。



（來源：中國僑網）