花錢邀英前首相特拉斯訪台成冤大頭？台回應

英國前首相特拉斯去年5月訪台，蔡英文等大陣仗接待。（資料照：“總統府”提供） 中評社台北1月18日電（記者 黃筱筠）美國知名政治新聞媒體《政客》Politico釋出的文件顯示，英國前首相特拉斯去年8月曾祕密遊說英國政府，“加速”向中國出售“國防”設備。對此，台“外交部”發言人劉永健今天接受媒體詢問時表示，特拉斯對台灣支持表達感謝，但是特拉斯致函給相關部門，英國已經回應。“外交部”沒有看到特拉斯有傷害台灣的言行。至於來台演說費用，特拉斯是由遠景透過國際公司邀約、簽約，是非常正常，“外交部”沒有評論。



號稱抗中鷹派的特拉斯去年5月曾應邀訪問台灣，並敦促英國政府將北京列為威脅。但回到英國之後，有一封特拉斯信件，落款日期為2023年8月、致商業和貿易大臣巴登諾克的私人信件中，遊說政府批准對中國出售軍事設備。



她在信中警告，禁止英國公司向中國出售軍事裝備，恐讓英國企業“損失數百萬元”。她還說，業者認為，“若不授予許可，只會讓中國轉向技術仿造，自行製造這些產品”。



遠景基金會去年5月邀請特拉斯來台，遭到揭露花了新台幣350萬元。但是特拉斯現在為了選區軍火商，建議販售對台灣有威脅性武器，會不會檯面上是一種立場，檯面下又是一種立場？遠景花了350萬，台灣成了冤大頭？



劉永健對於媒體質疑僅說，“外交部”沒有看到特拉斯有傷害台灣的言行。來台演說費用由特拉斯與遠景透過國際公司簽約、邀約，是非常正常，“外交部”沒有評論。英國對於出口廠商申請尚未做出決定，“外交部”對於相關問題沒有回應。



媒體再追問遠景基金會跟“外交部”有一定關係，這筆演講費用也是納稅人的錢，特拉斯事後言行會不會雙面？劉永健指出，特拉斯前首相到台灣訪問，對台灣支持各界都看到。至於被披露信件內容，一件事情是一件事情，特拉斯沒有做出傷害台灣的言行。