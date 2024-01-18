外資出逃　台官方：必要會採穩定市場措施

“行政院”發言人林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）台灣2024大選後，外資連續大出逃，17日上演股匯雙殺。“行政院”發言人林子倫18日表示，近期因國際局勢持續動盪，造成台灣股市、全球連動波動的情形，台灣經濟發展基本面仍相當穩固，未來若股市發生非理性波動情況，必要時也會採取穩定市場的措施，請民眾切勿過度恐慌。



2024大選後，外資連續大舉匯出，台灣上演股匯雙殺，17日台股大跌185.08點，其中外資狂賣新台幣782億元，創史上單日第3大賣超紀錄、新台幣重貶1.97角，收在31.589元，兩大外匯市場總成交額35.26億美元，爆出史上第6大巨量，外資撤出台灣力道越演越烈，台“中央銀行”罕見連2日出聲捍衛，新台幣仍維持長期以來“相對穩定”基調。



“行政院”18日上午召開“行政院會”後記者會，由“行政院”發言人林子倫主持、“中選會副主委”陳朝建出席。



林子倫表示，政府會尊重市場運作機制。近期因國際局勢持續動盪，造成台灣股市市場、全球連動波動的情形，證券交易所、相關部會都有持續關切對台灣股市的影響。同時台灣各項經濟情況也持續回升中，顯示台灣經濟發展的基本面仍相當穩固。



林子倫說，未來若股市發生非理性波動情況，必要時各相關單位也會採取穩定市場的措施，請民眾切勿過度恐慌。