在達沃斯，中國經濟憑實力“圈粉”

1月9日，在瑞士日內瓦，世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德接受新華社記者專訪。（來源：新華社） 中評社北京1月18日電／據新華社報導，世界經濟論壇2024年年會於1月15日至19日在瑞士達沃斯舉行。來自全球2800多名政界、商界、學界和媒體代表深入探討世界經濟的未來，中國角色備受矚目。多位與會人士表示，看好中國經濟發展前景及其對世界經濟的積極影響。



將繼續成為增長引擎



作為世界第二大經濟體，中國在全球政治、經濟、科技創新等領域都扮演著不可或缺的角色。世界經濟論壇總裁博爾格·布倫德近日在瑞士日內瓦接受新華社記者專訪時表示，中國將繼續成為全球經濟增長的重要引擎。



布倫德看好中國經濟發展前景。他表示，中國有足夠的政策工具來提振經濟。中國正在從基於投資和基礎設施等的增長，轉向基於電動汽車等新領域的增長。中國正經歷一個從出口向服務和數字貿易轉變的時期，同時中國也是可再生能源相關設備的重要生產國。



談到今年年會主題“重建信任”，布倫德說，全球範圍都存在國家之間信任缺失和商業競爭加劇的情況。中國不僅在全球經濟和貿易方面扮演重要角色，而且為建設一個更加和平的世界發揮積極作用，將為推動各國重建信任作出貢獻。



他認為，中國的許多舉措對全球有重大意義，如中國在多邊貿易談判和政府間氣候變化問題談判中發揮著重要作用，中國與“全球南方”國家保持緊密合作等，在維護全球和平安全中發揮越來越關鍵的作用。



聯合國貿發會議資深經濟學家梁國勇表示，中國經濟體量巨大，對世界經濟增長的貢獻率約為三分之一。以這樣的體量推進高水平開放，將對促進國際經貿發展和世界經濟增長產生積極效應。

