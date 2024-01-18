美國稅率看投資持有期　英國按收益計

中評社香港1月18日電／很多國家或地區都有徵收資本增值稅，其中七國集團（G7）的經濟體，只要擁有投資的資產，便需要按價值而繳稅。



大公報報導，在美國，個人和公司需要按所有資本收益的淨額納稅，稅率取決於投資者的稅收種類和投資的持有時期。短期資本增值按投資者的正常利得稅稅率徵稅，定義為持有1年內的投資；持有1年以上資產轉讓產生的長期資本利得適用較低稅率。



英國的資產增值稅適用於出售投資資產，包括股票和房地產等，當納稅人售出投資物業便需納稅，自住物業不受此稅項影響。最常見的稅務門檻為，當投資收益低於1.2萬英鎊，稅率為18%；超過1.2萬英鎊，稅率提高至28%。



日本持股不足1年 繳稅40%



至於加拿大，投資房地產和股票等所賺取的收益和利息也要繳稅，因賣出股票和物業而產生的虧損或利潤，要向稅局申報，相關的收益須繳交資產增值稅，而虧損可用作抵銷過去3年的資產增值收入，或用於抵減未來的資產增值收入。



日本方面，以非居民身份出售日本物業，需要支付資產增值稅，持有5年內的物業，按淨收益的30%徵稅。如果物業為自住用途，而納稅人符合某些條件，可以從總銷售價格中扣除3000日圓（約213港元）。持有超過5年的物業，從淨收益中徵收15%的資本增值稅。另外，如果股票持有不到1年，亦需要繳納短期資本利得稅40%，即使持有其他國家的股票也需繳納。