綠討論禁抖音　藍委：反著走會離人民越遠

藍委洪孟楷。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月18日電（記者 楊騰凱）民進黨17日中常會上討論抖音，並提到應用“國安”層級看待。對此，中國國民黨“立委”洪孟楷表示，為什麼民進黨就是要用政治意識型態綁住自己的腦子，這啼笑皆非。民進黨支持者、黨員、從政人士都有人使用抖音。民進黨如果還要背道而馳，與世界朝著反方向走，那真的只會離人民越來越遠。



民進黨昨日中常會討論到抖音在這次大選影響，還提到舞蹈“科目三”也紅到台灣，有中常委說應該用“國家安全”層級看待，有必要禁用嗎？



洪孟楷指出，要不要查一查民進黨有多少人在用抖音？為什麼每一次民進黨的人就是要用政治意識型態綁住自己的腦子。要不要去查一下，這一次投給賴清德的500多萬人裡面，有多少人會使用抖音？如果說你的支持者、黨員、從政人士也都有人在使用抖音，甚至小紅書等等。結果民進黨背道而馳，與支持者往相反方向走，這不是很啼笑皆非嗎？



洪孟楷表示，任何的通訊軟體都是工具，重點在於我們怎麼樣把理念表達出來。如果民進黨還是在討論要不要禁止抖音或其他這些影音平台的話，那不就是背道而馳嗎？之前真的有一些民進黨“立委”就使用過這些影音平台，民進黨如果要背道而馳，與世界走反方向的話，真的只會離人民越來越遠。



洪孟楷表示，重點真的不是媒介、管道，重點是我們提的論述能否把年輕人的心聲講出來，其實現在的網路資訊非常多元，所以只要能講出年輕人的心聲，就算是傳統媒體、報紙，也還是能讓年輕人瞭解。