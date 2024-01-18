陳茂波：不推資本增值稅　不考慮征離境稅

香港經濟在疫情後逐漸﻿復甦，未來有巨大的發展機遇。（大公報） 中評社香港1月18日電／特區政府將於2月底發表新一份財政預算案，面對千億財赤，市民關注香港會否引入資本增值稅（CGT）等新稅制。正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會的財政司司長陳茂波表示，在目前或可見短期內，香港不具備開征資本增值稅的條件，亦無考慮徵收離境稅。他表示，在香港經濟逐步﻿復甦、信心有待全面恢復之際，任何開源措施都必須兼顧潛在影響。至於樓市會否“撤辣”，陳茂波稱一直留意市場發展。



大公報報導，本月初出席港台節目《眾言堂》期間，有市民問及特區政府會否開征資本增值稅。陳茂波當時回應說，在社會未有充分討論之前，特區政府不會輕易引入新稅項。他昨日向《大公報》表示，在目前或可見的將來，本港都不具備開征資本增值稅的條件，坊間有討論的離境稅亦不在考慮之列。



保持國際市場競爭力



他指出，在經濟逐步﻿復甦而信心有待全面恢復之際，任何開源措施都必須兼顧對經濟恢復過程可能造成的潛在影響，切合實際發展階段的需要，例如保持簡單低稅制的優勢，保持香港在國際市場的競爭力，維持優良的營商環境、保持並鞏固營商信心，以繼續吸引企業及投資等。



雖然高息環境及投資氣氛偏弱，困擾本港的資產市場，但陳茂波堅定相信，香港未來的發展有龐大機遇，堅持推進增強經濟動能及加速催化經濟新增長點的工作，必定可充實未來的財政收入及結構。隨著這些努力的成效進一步浮現，市場的信心可望相應鞏固及改善，他期待市場走勢逐步喘定回穩，並對未來的氣氛改善感到樂觀。



開源節流需考慮效果



香港中華出入口商會副秘書長李志峰向《大公報》表示，香港屬於外向型經濟體，依靠簡單的低稅率吸引大批外商投資，若香港引入資本增值稅，其傷害真是無法估量。



另有商會人士表示，港股已連跌多日，任何有關資本增值稅或開征新稅項的言論，均會引起市場不安。他指出，特區政府可以研究開源節流的方法，但亦要考慮其影響，特別是目前港股不穩，任何風吹草動都會加劇市場波動。



投資銀行摩根大通早前發表報告指出，資本增值稅違背香港一直奉行的簡單、低稅制理念，而且鄰近的競爭對手新加坡也沒有資本增值稅，故此一旦特區政府建議開征，相信會引來業界的強烈反對。



摩通預計，香港樓市將會即時受到資本增值稅影響，有機會於實施前出現恐慌性拋售，增加樓價下行壓力，而較可行的方法是限於特定條件下徵收，例如短期轉售，以降低對整體市場的影響。