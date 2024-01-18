溫州鹿城：煙火氣與僑文化交融

中評社北京1月18日電／據中國網報導，元旦期間，為期四天的溫州首屆中古二奢市集在鹿城大南中古僑街火熱開市，100＋家買手攤主，展出1000＋件中古二奢包包飾品、名貴手表，更有玉器銅器、翡翠瑪瑙、奇石紫砂、名家字畫來凑熱鬧。僑文化展區是市集的“重頭戲”，為僑商向市民銷售進口產品的區域，也是大南街道提供招商服務的臨時性窗口，讓大家“挑挑揀揀”過足“癮”的同時，享受一站式項目咨詢和服務，助力輕鬆創業。



從山東淄博的爆火，到如今哈爾濱的成功出圈，如何“開路”促進消費？文旅融合，以大南僑文化為切入點講好僑街故事，用僑胞創業熱情激發文旅融合新模式，讓消費者玩出新花樣，打響了大南街道新年“經濟開門紅”的第一槍。



據悉，聞宅步行街全長約為435米，坐落於大南商圈，毗鄰溫州市區銀泰、開太兩大百貨商場及中山公園、馬鞍池公園兩大城市公園，街上咖啡館林立，是歸國華僑和僑眷消遣、敘舊、商務洽談的好去處，一杯濃縮咖啡加上可口美食，成了這裡的一大特色。並且，在一線奢侈品品牌的頻繁漲價和限量中，僑胞們對於二手奢侈品的接受程度也隨之提高，需求在哪，市場就在哪。



作為聞宅步行街改造提升的階段性成果，該街以“中古”“僑”為特色，打造集精品零售、中古二奢店、進口商品、僑文化沉浸式體驗、文創休閑、文藝靜吧、餐飲風情等新商業業態於一體的年輕化、品質化集成街區，也是溫州市首個二手奢侈品主題特色商業街區。



“很多華僑帶著創意回鄉創業，依托大南愜意舒適的生態環境，打造滿足僑眷個性化需求的商業街，不僅有利於僑建標高陣地的再拔高，還有利於帶動僑眷和周邊居民消費，更能吸引外地遊客來此打卡。”大南街道相關負責人說道。

