彰化寒冬送暖助弱勢　縣長王惠美親自發紅包

王惠美發紅包予彰化縣內經濟弱勢戶。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化1月18日電（記者 方敬為）彰化縣政府今天舉辦“寒冬送愛，幸福龍來”歲末濟助弱勢活動，今年捐助經濟邊緣戶約100戶、中低、低收入戶1.9萬戶，較去年同期增加，縣府發起公益勸募達新台幣790萬元，中國國民黨縣長王惠美主持捐贈活動，並發送紅包，頒發善心人士感謝狀，希望歲末年終，縣內經濟弱勢族群能夠獲得善款、物資過好年。



王惠美表示，今年春節慰問活動，感謝超過54個企業與民間單位捐贈本縣超過新台幣790萬元善款及市值超過新台幣207萬元的民生物資，今年更特別結合永靖鄉成美文化園導覽，落實關懷及照顧弱勢族群，感謝各同鄉會、慈善會及各界善心人士一同贊助愛心。



王惠美唱名，本次捐款以興和精密紡織公司董事長高溪川捐款388萬元最高、依序為伸仁紡織公司董事長白璨榮捐款100萬元、玖原建設總裁洪村山捐款100萬元，現場並發放靈鷲山提供的物資箱，讓弱勢族群在寒冬中也能感受到社會的溫暖。



王惠美指出，年節將近，是家家戶戶團圆的日子，但仍有獨居及家境清寒的弱勢朋友，因此，縣府舉辦寒冬送暖，公私協力，大家一起發揮愛心，感謝所有的善心人士長期以來投入社會公益，有錢出錢有力出力，一起讓彰化更好更美。