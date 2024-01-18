中泰經貿合作迎來新的機遇期

中評社北京1月18日電／“我是泰國北部大山裡長大的孩子，到中國企業工作讓我的生活發生了翻天覆地的變化。”35歲的儂努對記者說。儂努和丈夫都在位於泰國首都曼谷東南100多公里處的泰中羅勇工業園工作，是園內企業通用股份子公司通用橡膠（泰國）有限公司最早聘請的一批泰籍員工。



成立於2006年的泰中羅勇工業園是中國首批境外經貿合作區之一。共建“一帶一路”倡議提出10年多來，工業園區進入快速發展期，目前已經吸引了近250家中國企業入駐，5萬餘名泰籍員工在這裡工作。在中泰高質量共建“一帶一路”的過程中，這些員工收穫了實實在在的獲得感和幸福感。



“有力拉動了就業和出口創匯”



走進泰中羅勇工業園，運輸車輛往來穿梭，辦公樓、廠房、倉庫林立，進駐這裡的近250家中國企業涵蓋汽摩配件、新能源、新材料、智能家居、機械電子等領域，累計工業總產值超300億美元。



最近幾個月，泰中羅勇工業園總裁趙斌十分忙碌，最忙的時候一天需要接待10家來考察的企業。“2023年來考察的企業有700多家，目前已有約30家中國企業完成在園區項目二區的註冊立項。”趙斌說。



泰中羅勇工業園總規劃面積20平方公里，其中項目一區12平方公里，入駐企業基本處於飽和狀態。項目二區計劃開發8平方公里，首期4平方公里正在開發建設及招商。園區成為中泰產能合作的重要平台與載體，也是中企在東盟最大的產業集群中心與製造出口基地。趙斌介紹，製造業是園區的招商重點目標。現在園區已加快項目二區開發進度，正積極完善基礎設施建設配套。



泰中羅勇工業園在中國—東盟合作發展的沃土裡萌芽、成長。共建“一帶一路”倡議提出後，園區的發展更是駛入“快車道”。截至目前，進駐園區的企業帶動中國對泰國投資超48億美元，佔中國對泰國製造業投資比例超過40%，成為中泰產能合作的典範。趙斌表示，園區吸引了一些行業領先的中國企業來泰投資，“直接帶動了相關上下游企業來泰投資，推動泰國構建相對完整的產業鏈。中國企業出海投資促成的供應鏈重構，也增進了區域產業合作。”

