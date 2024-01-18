藍委轟花大錢被特拉斯當傻子　吳釗燮應下台

藍委賴士葆。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月18日電（記者 楊騰凱）台灣去年砸新台幣300萬元，邀請英國前首相特拉斯（Liz Truss）來台。特拉斯近期被外媒爆料，遊說英國加快對中國出售掃雷設備。中國國民黨“立委”賴士葆轟，好像台灣是盤子（傻子），錢台灣付了，結果危險還是在台灣。莫名其妙，台“外交部長”吳釗燮應下台。



前英國首相、下議員特拉斯去年5月份受邀訪台，發言力挺台灣。英國後來公布的國會議員收入資料顯示，特拉斯訪台演講及訪台期間的交通、住宿等，都由台灣“遠景基金會”，和台灣“外交部”買單，總額達9萬英鎊，約為新台幣350萬元。



美國知名政治新聞媒體《政客》（Politico）近期又爆料，表面上非常挺台的特拉斯，竟然曾在私底下秘密遊說英國政府，“加快”對中國大陸出售可用於對台作戰的掃雷設備。



台灣2024大選後“行政院”官員總辭，但被慰留到5月20日蔡英文任期屆滿為止。



藍委賴士葆表示，現在民進黨選上了，他們愛怎麼安排就怎麼安排。雖然“內閣”總辭又被慰留，但好歹要換一兩個給大家看一下。賴第一個點名吳釗燮。賴說，蔡英文政府8年來斷了10個“邦交國”，都是在吳釗燮任內，越斷越多。更離譜的是蔡政府一直吹捧台灣對外有實質外交關係，可是看看英國前首相特拉斯來訪花了台灣300多萬元，結果現在被爆料，之前美國賣給台灣的布雷系統，現在特拉斯在遊說英國賣給中國大陸，這是什麼實質外交？台灣的實質外交是拚命把錢往外國送，怎麼會這樣子呢？



賴士葆指出，這某種程度也是境外勢力的介入，境外勢力法律條文沒寫只限於中國大陸，其他國家的境外勢力要不要查一下，有沒有交付什麼任務？不然好像台灣是盤子，錢台灣付了，結果危險還是都在台灣這裡，莫名其妙，非常奇怪。



賴士葆表示，以前民進黨“內閣”要怎麼換，國民黨無法有異議，但現在可以有意見了。因為民進黨“立委”席次不夠多，衹有51席，國民黨有52席，加上無黨友軍是54席，這是很可觀的力量，以後案子要怎麼推，國民黨很有話語權。



賴士葆指出，除非民進黨成功收編台灣民眾黨柯文哲的8個“立委”，變成一個執政聯盟，可能把幾席“內閣”讓給民眾黨擔任、“立法院副院長”讓給民眾黨推派，除非民進黨這樣做，那就是另外一回事。