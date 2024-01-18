蔣萬安再轟高端黑箱失信　批王必勝才該道歉

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月18日電（記者 張穎齊）台“衛生福利部”疾病管制署日前公布政府與高端疫苗簽訂的合約，中國國民黨台北市長蔣萬安直言是打開另一個潘朵拉盒子，遭台“衛福部次長”王必勝批造謠、“高端政治提款機提領最多”，要求道歉。蔣萬安18日反擊，“中央政府”將重要內容塗黑，早已失去信任，真正該道歉的人卻要求他道歉？



蔣萬安今日上午出席台北市文山區的“台北市興岩社福綜合大樓開幕典禮”，與會的有國民黨台北市議員李柏毅、民進黨議員王閔生、民政局長陳永德、工務局長黃一平、社會局長姚淑文、勞動局長高寶華、就業服務處長何洪丞、重建處代理處長黃毓銘、新工處長林昆虎等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪表示，潘朵拉的盒子已打開，他不確定盒子有什麼，但很確定少了“中央政府”該有的公信力，真正應該說明清楚、該道歉的人，卻要求別人說明、道歉，事實上，高端疫苗所有文件的重要內容都被塗黑，感覺是白色巨塔上一片漆黑，台灣民眾黨“立委”賴香伶也看過2次，6行中有3行半被塗黑。



蔣萬安痛批，“審計部”2022年8月白紙黑字回覆給“立法院”的文件上，明確寫2051年2月才解密？“衛福部”說法不攻自破，竟把當時監督政府的“立委”當賊看，還要當初監督政府的“立委”道歉，造成更大爭議，希望“中央政府”好好面對，新“國會”好好調查，把真相公諸於世。



蔣萬安補充說，人民對“中央政府”在高端這件事上已失去信任，“中央政府”要好好說明清楚，接下來新“國會”開議，會強化職權調查，針對疫苗等進行全面性揭露。



媒體問，如何看民進黨2024當選人賴清德退出新潮流，民進黨秘書長許立明請辭？蔣萬安說，這是民進黨內部的事，也希望未來“中央政府”能夠多些政策、少些政治。



媒體問，國民黨中央是否該為2024敗選檢討？蔣萬安說，當然可好好檢討，用政績成果爭取市民認同，關鍵也在於如何重新贏得年輕朋友信任，黨中央若需要，他都樂意提供建議。