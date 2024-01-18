越南推廣低碳水稻種植

中評社北京1月18日電／據人民日報報導，日前，越南政府正式啟動“低排放優質稻米”計劃。根據該計劃，在2030年前，越南將在九龍江平原（湄公河三角洲）地區種植100萬公頃優質低碳水稻。越南農業與農村發展部部長黎明歡在啟動儀式上表示，稻米生產在越南農業中占據重要地位，隨著國際市場對進口大米品質要求逐步提高，推廣低碳水稻有助於提高越南大米的國際競爭力並保護環境。



越南海關總局日前公布的最新統計數據顯示，越南是全球第五大大米生產國和第三大大米出口國。越南農業與農村發展部的數據顯示，2023年該國稻米產量達4350萬噸，同比增加1.9%；出口大米近830萬噸，同比增長16.7%，創歷史新高。2024年，越南水稻播種面積710萬公頃，其中80%分布在湄公河三角洲，全年力爭實現稻米產量4300萬至4350萬噸。



相關統計數據顯示，水稻種植是越南農業部門最大的溫室氣體排放源，每年排放近5000萬噸二氧化碳當量。為應對極端天氣影響、減少碳排放，同時兼顧水稻產量和品質，越南政府此前表示將加快生產高品質稻米，計劃在2025年前將低質量穀物的產量降至總產量的15%，到2030年進一步減至10%。



據越南相關部門介紹，相較於傳統農業，在優質低碳水稻項目中，每公頃水稻種子的播種量將降至70公斤以下，減少約30%的化肥和農藥使用量，節約20%左右的灌溉用水，降低超過10%的溫室氣體排放量。越南農業與農村發展部表示，“低排放優質稻米”計劃將為越南推動農業可持續發展、更好應對氣候變化作出積極貢獻。



為保障項目順利實施，越南政府將加強與農戶和企業之間的合作，創新低碳農業實踐。例如，通過更有效的協調和資源管理，將農業生產機械化率提高到70%以上；提供更多有針對性的培訓和技術支持，激勵上百萬農戶參與可持續農業生產；支持企業積極研發創新技術和監測系統，幫助農戶降低天氣、病蟲害等造成的損失。



越南農業與農村發展部表示，優質低碳水稻項目將對越南農業發展產生重要影響，從根本上改變水稻種植方向，為廣大農戶和國家經濟發展帶來長期收益。該部公布的項目文件顯示，到2030年越南大米價值鏈有望增值40%，優質低碳大米出口將占大米出口總量的20%以上，這將進一步增強越南大米的國際競爭力，促進越南農業產業鏈升級。世界銀行東亞及太平洋地區可持續發展區域主任伯努瓦·博斯克認為，越南不斷擴大低碳水稻種植面積，將有助於該國實現2050年溫室氣體淨零排放的目標。