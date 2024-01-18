留學伊朗：在文明古國體驗絲綢之路新生機

中評社北京1月18日電／據羊城晚報報導，伊朗是歷史悠久的文明古國，自古便是連接東西方交通的要道，因此而享有“歐亞路橋”“東西方空中走廊”之美譽。在古代的“絲綢之路”上，伊朗具有舉足輕重的地位；在共建“一帶一路”倡議中，伊朗亦是極為重要的共建國家。曾志琦目前正在伊朗伊斯法罕大學公派留學，讓我們跟隨他的腳步一起去探索這個文明古國吧！



掌握新字母體系是語言學習大難關



曾志琦在大學本科階段讀的是廣東外語外貿大學波斯語專業。廣東外語外貿大學波斯語專業實行“3.5＋0.5”的國際合作辦學模式，與伊朗伊斯法罕大學建立了合作交流關係，學生在大三時將前往伊朗留學一學期。由於自身成績優異，曾志琦在大三這年獲得了國家留學基金委提供的獎學金，順利開啟前去伊朗的異國之旅。



“掌握新的字母體系對於波斯語初學者來說是大難關。”曾志琦提到，和漢語、英語不同的是，歷經多次演變的波斯語，其現代書寫系統使用阿拉伯字母，採用從右往左的書寫方式，因此對於長期接觸拉丁字母的外語學習者而言，掌握新的字母體系將是第一項挑戰。此外，在發音方面，這門語言要求學習者掌握一定的“彈舌”技能，故在口語上必須得付出一番功夫。



“我們將在伊斯法罕大學波斯語語言中心學習4個學期，學習的主要內容為波斯語語言文學。”曾志琦向記者分享了他日常的學習生活內容。伊斯法罕大學為外國學生開設專門課程，採用小班制教學，派遣專業教師線下授課。當地學校將1個月視為1學期，每學期教授不同的課程，每學期內安排階段性測試、期中測試和期末測試，以筆試和口試相結合的方式作為其考核的主要手段。學生在讀期間使用學校提供的專門教材，緊跟課業要求，練習集中在聽、說、讀、寫四個方面。

