日本2023年破產企業數量大增

中評社北京1月18日電／據新華社報導，日本民間企業信譽調查機構東京商工調查所15日發布報告說，受物價及人工費上漲等因素影響，2023年日本破產企業數量較前一年增加35%。



報告顯示，去年日本負債額超過1000萬日元（1美元約合148日元）的破產企業數量增加了35%，達到8690家。破產企業總負債額超過24026億日元。破產企業以從業人員較少的中小企業為主。負債1億日元以下的破產企業數量為6493家，占破產企業總數的74.7%；負債10億日元以上的破產企業比前一年增加24%，為211家。