科特迪瓦總統瓦塔拉會見王毅

中評社北京1月18日電／據外交部網站消息，當地時間1月17日，科特迪瓦總統瓦塔拉在阿比讓會見到訪的中共中央政治局委員、外交部長王毅。



瓦塔拉說，請轉達我對習近平主席的良好祝願，我高度讚賞習近平主席的執政理念和人民情懷，欽佩中國國家建設取得舉世矚目成就，感謝中方在和平與發展問題上展現的大國擔當。我們為同偉大中國的友誼和強有力的科中關係感到驕傲。科中各領域合作取得喜人進展，中國已成為科最大貿易夥伴和投資來源國。感謝中方為科基礎設施建設和民生改善提供寶貴支持，科方將繼續把對華關係放在優先位置，期待學習借鑒中國成功經驗，拓展各領域合作，推動中非合作論壇成果更多在科落地，更好造福兩國人民。



瓦塔拉強調，科特迪瓦在台灣問題上的立場清晰明確，那就是，世界上衹有一個中國，台灣是中國一部分。我們將繼續恪守一個中國原則。



王毅轉達習近平主席對瓦塔拉總統的親切問候。祝賀科特迪瓦成功舉辦第34屆非洲國家杯足球賽，表示這既是非洲人民的盛事，也是科特迪瓦的驕傲。中方為科方援建的主體育場按時、高質量交付，修建的阿比讓大橋打造了科新地標，成為中科互利合作的標誌，也是中非友好的象徵。中方高度讚賞科方支持中方維護國家統一、領土完整。我們也將繼續在涉及科核心利益和重大關切問題上仗義執言，願共同落實兩國元首重要共識，推動中科互利合作提質升級，不斷邁上新台階。



王毅表示，中非合作論壇成立20多年來，雙方合作進入快車道，取得歷史性成就，為非洲加快發展提供了重要助力，也為促進世界和平穩定作出了中非貢獻。中國正在加快以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，願同非洲各國一道，探索既符合各自國情、保持自身獨立性，又能實現共同發展繁榮的有效路徑，攜手邁向現代化。



訪科期間，王毅還同科特迪瓦外長阿多姆會談。



（來源：中國人民共和國外交部網站）