台北燈節將至　蔣萬安：已邀上海團參與

左起民進黨台北市議員王閔生、台北市長蔣萬安、國民黨台北市議員李柏毅。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月18日電（記者 張穎齊）龍年到來，台北市政府舉辦“龍躍光城2024台北燈節”，將在2月2日於西門町盛大舉辦。對於上海花燈一樣不缺席，中國國民黨台北市長蔣萬安18日表示，每年都有邀上海方派團參加，且都有參與，今年也照往例如舊。



自2010年國民黨前台北市長郝龍斌時期，台北即與上海舉行雙城論壇，自2016年台灣民眾黨前台北市長柯文哲時期，則開始邀請上海方派團來參加台北燈會，並會贈上上海花燈，雙城友好交流，行之有年。



蔣萬安今日上午出席台北市文山區的“台北市興岩社福綜合大樓開幕典禮”，與會的有國民黨台北市議員李柏毅、民進黨議員王閔生、民政局長陳永德、工務局長黃一平、社會局長姚淑文、勞動局長高寶華、就業服務處長何洪丞、重建處代理處長黃毓銘、新工處長林昆虎等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，記者詢問，關於台北燈節將至，邀請上海代表團的進度以及層級如何？蔣萬安說，台北燈節從2016年開始，就有邀請上海方派團參加，每年都有參與，除了疫情期間之外，上海去年也有組團前來，各局處都會依照往例來辦理。



媒體問，台北市人口早已破250萬人口，依照慣例早該任命第3位副市長，卻仍懸缺多時？蔣萬安說，都會盡快做通盤、整體的考量，當人事底定後，就會對外公布。



媒體問，會否擔心國民黨台北市副市長李四川離開市府團隊或被搶走？蔣萬安僅笑說，台北市政府就是一個團隊，大家都會全力以赴，在崗位上為市民打拼。



隨後蔣萬安出席典禮活動，與里民、親子共樂，還在親子館與小朋友一起跳迷你的舞龍舞獅舞蹈，現場大小朋友都很歡迎蔣萬安、李柏毅等人。