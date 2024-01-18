美國學生貸款債務負擔不斷加重

中評社北京1月18日電／據美國消費者新聞與商業頻道近日報導，因新冠疫情暫停3年多的美國學生貸款自2023年10月恢復償付以來，約有40%的貸款人在當年11月中旬之前沒有償還10月還貸賬單，涉及近900萬人。美國“教育數據倡議”組織指出，美國學生貸款債務總額達到1.766萬億美元，4360萬借款人背負聯邦學生貸款債務。分析認為，美國高等教育學費居高不下，許多年輕人和家庭長期背負高昂的學生債務，相關貸款已成為一些美國家庭特別是少數族裔家庭增長最快的負債之一，甚至成為不少美國民眾一生的“經濟枷鎖”。



高等教育成本不斷上漲



美國學生貸款初衷是幫助經濟困難學生獲得接受高等教育的機會。然而，幾十年來，特別是近年來，美國學生貸款規模猶如滾雪球一般日漸龐大，成為美國家庭增長最快的負債之一。“教育數據倡議”組織最新數據顯示，美國人累計未償還的學生貸款總額達1.766萬億美元，是2006年的3倍多；約4360萬美國人背負聯邦學生貸款債務，占美國成年人口的17%。美國銀率網站的文章指出，學生貸款成為僅次於抵押貸款的第二大消費債務類別，占全美消費者債務的9%。



美國學生貸款如此龐大且普遍，大學學費不斷上漲是關鍵原因之一。據報導，自1998年以來，美國大學學費增長了188%。“教育數據倡議”組織的數據顯示，美國大學平均學費為每名學生每學年約3.64萬美元。該組織的數據還顯示，目前公立四年制大學平均學費是1963年的23倍。美國勞工統計局的數據顯示，從2020年2月到2023年2月，美國大學學費上漲了4.7%。《美國新聞與世界報導》雜誌指出，在過去的20年里，美國大學學費一直呈上升趨勢，除了不斷上漲的學費，住房、食物、交通、書籍等又增加了數千美元支出。



與此同時，貸款利率高、還款期限緊、勞動力市場競爭壓力增大等因素叠加影響，導致大量擁有學生貸款的美國民眾，甚至賺不到足夠的錢來支付不斷累積的利息，更遑論償還本金。美國銀率網站2023年12月的數據顯示，目前聯邦學生貸款年利率範圍為5.50%至8.05%，此外還要收取不菲的貸款手續費。私人學生貸款平均年利率最高甚至可達17%。

