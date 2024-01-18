2024年，全球通脹能恢復正常嗎？

中評社北京1月18日電／據美國《華爾街日報》網站報導，對世界大部分地區來說，2024年通脹將恢復正常。專家分析，該論斷為時尚早。過去幾個月，全球通脹壓力緩解的速度快於預期，這對市場是個利好消息。當前來看，全球主要央行近40年來最激進的緊縮政策已經接近尾聲，但目前金融市場對於降息時點的預計過於樂觀。



在全球通脹逐步緩解之際，2024年全球經濟增速放緩的擔憂普遍增加。近期，世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）和經濟合作與發展組織等機構相繼發布的最新報告均表示，2024年全球經濟增速將低於2023年。專家認為，2024年，如何走好“減通脹”和“穩經濟”的平衡木，依然是全球主要經濟體面臨的嚴峻考驗。



通脹壓力正逐步緩解



根據IMF估計，2023年全球平均通脹率為6.9%，較2022年下降1.8個百分點；2024年全球平均通脹率將進一步降至5.8%。



“這說明隨著經濟恢復穩定和政策效應顯現，全球通脹壓力正逐步緩解。”中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英在接受記者採訪時表示，通脹緩解並不代表2024年全球通脹能恢復正常。2023年，主要發達經濟體的通脹都超預期地下降了，但距離2%的預期目標區間還有很大差距。



“在主要發達經濟體持續收緊貨幣政策的背景下，全球通脹的嚴峻形勢有了大幅緩解。但從全球來看，很難說2024年全球通脹將恢復正常。”中國社會科學院世界經濟與政治研究所國家全球戰略智庫研究員徐秀軍在接受記者採訪時表示，根據IMF的預測，2024年5.8%的通脹率仍為過去20多年的高位。並且，目前主要發達經濟體的通脹水平仍遠高於各自央行確定的目標。



主要發達經濟體的通脹情況仍有小幅波動。1月11日，美國勞工部發布的數據顯示，美國2023年12月居民消費價格指數（CPI）同比上升3.4%，核心CPI同比上升3.9%。歐盟統計局1月5日公布的初步統計數據顯示，歐元區2023年12月通脹率按年率計算為2.9%，高於11月的2.4%，結束了連續數月放緩的趨勢。

