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吉布提國民議會議長將訪華
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2024-01-18 12:16:32
中評社北京1月18日電／據新華社消息，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，吉布提國民議會議長迪萊塔將於1月19日至25日率團訪華。
（來源：新華網）
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