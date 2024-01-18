】 【打 印】 
吉布提國民議會議長將訪華
http://www.CRNTT.com   2024-01-18 12:16:32


　　中評社北京1月18日電／據新華社消息，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，吉布提國民議會議長迪萊塔將於1月19日至25日率團訪華。

　　（來源：新華網）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：