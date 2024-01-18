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伊拉克舉辦第四十七屆巴格達國際博覽會
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2024-01-18 12:33:11
中評社北京1月18日電／據人民日報報導，第四十七屆巴格達國際博覽會1月10日—19日在伊拉克首都巴格達國際會展中心舉行。伊拉克總理蘇達尼在開幕式上致辭表示，博覽會是伊拉克連接世界的一個重要經濟窗口。伊拉克正致力於經濟發展，希望同其他友好國家建立夥伴關係。
本屆博覽會為期10天，共有來自20個國家的800多家企業參展，涵蓋電力、通信、交通、服裝、家具等眾多領域。
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