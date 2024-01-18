駐美使館舉辦紀念建交45周年暨新春招待會

中評社北京1月18日電／據人民網報導，當地時間1月16日晚，中國駐美國使館舉辦紀念中美建交45周年暨新春招待會。中國駐美國大使謝鋒出席並致辭。



謝鋒在致辭中表示，新年伊始，習近平主席和拜登總統就中美建交45周年互致賀信，高度重視中美建交的歷史性意義，高度評價中美關係取得的歷史性成就，高度期待繼續穩定和發展中美關係。過去45年，是中美關係風雨兼程、砥礪前行的45年，也是中美關係造福兩國、惠及世界的45年，蘊含的歷史經驗應該認真汲取。



謝鋒表示，首先，中美不打交道行不通，對話合作、互利共贏是目標方向。中美關係已經成為世界上最重要的雙邊關係，沒有之一，兩國合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大前所未有。中美脫鈎是不可能的、也不會有贏家。第二，想改造對方不切實際，相互尊重、求同存異是基本前提。中國既不會成為美國，也無意挑戰或取代美國，更不會干涉美國內政，而願意同美國做夥伴、做朋友。美方也應該尊重中國的發展道路，尊重中國的核心利益，尊重中國人民追求美好生活的權利。第三，衝突對抗誰都無法承受，和平共處、管控分歧是底線原則。



謝鋒強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題，台海局勢不穩，中美關係難安。中美建交公報白紙黑字明確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。維護台海和平穩定最符合中美雙方利益，中美三個聯合公報是最重要“護欄”，遏制“台獨”這個禍根亂源是最緊迫任務。



謝鋒指出，中美關係的昨天已經成為國際關係濃墨重彩的篇章，中美關係的明天有待兩國人民接續書寫。習近平主席和拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，開辟了面向未來的“舊金山願景”，為中美探尋新時期正確相處之道指明了方向。一是要對歷史負責，汲取歷史智慧，把握中美關係正確方向。二是要對人民負責，多做造福人民的好事實事。三是要對世界負責，提供更多穩定性確定性。在你追我趕、公平競爭中，比一比誰能把自己的國家治理得更好，賽一賽誰能為這個世界作出更多貢獻，拼一拼誰能為各國人民增添更多福祉。



美國國務院亞太事務助卿康達現場宣讀美國國務卿布林肯對中美建交45周年的賀辭。布林肯在賀辭中表示，自1979年建交以來，美中關係已成為世界上最重要的雙邊關係，過去幾十年直至現在都在塑造歷史。美中雙方認識到需開展直接、坦誠接觸，以探索合作可能，管控分歧，確保競爭不演變成衝突。過去一年經過雙方共同努力，兩國重啟高層交往，保持溝通渠道暢通，減少誤解誤判，在事關兩國和世界人民利益的問題上取得了實質進展。

