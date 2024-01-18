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吉爾吉斯斯坦一架軍用直升機墜毀
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2024-01-18 12:32:19
中評社北京1月18日電／據新華社報導，吉爾吉斯斯坦國防部17日通報，吉防空部隊一架米－8軍用直升機當天在吉首都比什凱克郊外進行飛行訓練時墜毀，造成1人死亡、8人受傷。
通報說，事故發生在當地時間17日上午11時左右，地點位於比什凱克西南部的伏龍芝1號空軍基地。傷者中4人在重症監護室接受治療，其餘4人傷勢較輕。
吉爾吉斯斯坦國防部表示，有關調查結果的更多信息將在稍後公布。
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