新宣傳標誌門常開　供公眾識別政府資助計劃

啟動禮現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港1月19日電（記者 段曉魯）香港特區政府推出全新設計的標誌，供政策局及部門應用於各類宣傳品，把政府資助項目更全面地介紹予公眾，以加強公眾對政府和合作夥伴的支持，並且鼓勵參與，從而提升市民的歸屬感和幸福感。



政府新聞處處長陳偉偉在新宣傳標誌啟動活動上說，政府一直致力為市民提供各項優質公共服務，除了各政策局及部門舉辦的活動外，也會透過資助或其他方式，支持由民間及非政府組織籌辦各類服務、活動和計劃，令市民受惠，推出新宣傳標誌有助市民更易知悉獲得政府支持和認可的項目。



他表示，政府資助項目涵蓋民生設施、青年發展、社會服務，以至大型文化、體育和旅遊活動等，目的是集合政、商、民等多方協作的力量，藉著引進新思維、新動力，共同為社會帶來正面和積極的影響，體現政府貫徹落實“為民生、拼經濟、做實事”的施政理念。



在啟動活動上，九龍樂善堂總幹事劉愛詩、香港聖公會福利協會有限公司總幹事劉冼靜儀、利民會總幹事馮祥添博士及體育專員黃德森分別介紹獲得政府支持的項目——深水埗社區客廳、元朗東頭“同心村”過渡性房屋項目、“情緒通”18111精神健康支援熱線和大型體育活動的情況。



新宣傳標誌由政府新聞處設計，沿用政府總部建築“門常開”為設計主體，帶出政府秉持開明、開放的態度；而半立體和斜體設計則呈現政府的活力，以及積極回應市民不同需要的工作方向。



為兼顧不同需要及達致整體宣傳效果，新宣傳標誌上的文字會因應不同的服務、活動和計劃的性質而有所調整。



新宣傳標誌會陸續出現於合適服務、活動和計劃的宣傳物品，包括橫幅、背景板、海報、單張、網站、數碼材料及宣傳影片等。