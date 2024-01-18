新科藍委羅廷瑋：藍白多溝通勿錯失合作機會

國民黨台中市“立委”當選人羅廷瑋跟民眾合照。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月18日電（記者 方敬為）“立法院”新任“立委”2月1日就職後，隨即將展開正、副院長選舉。國民黨新科“立委”當選人羅廷瑋接受中評社訪問表示，他當選某方面也是藍白合作的成果，本屆大選有六成選民票投藍白，代表期待在野合作，“立院”正副院長選舉是建立藍白合作模式的機會，雖然白營投票有不確定性，仍盼盡量溝通，以符合外界期待。



本屆“立委”選舉，國民黨取得52席、民進黨51席、民眾黨8席，親藍無黨籍2席，三黨席次皆無過半，沒有絕對優勢，民眾黨扮演左右“立院”正副院長選舉的關鍵角色。



羅廷瑋18日在選區內謝票受訪表示，確實民眾黨在投票意向出現不確定性，但他認為，國民黨不必要預設立場，畢竟藍、白同屬在野黨，要制衡監督執政的民進黨，彼此應該要保留合作空間，所以最好是妥善溝通到最後一刻，不要輕易放棄在野結盟的機會。



羅廷瑋說，他這次當選新科“立委”，某方面也是藍白合作的成果，台中市這次區域“立委”選舉在藍白互助之下，藍營席次由2席增加至6席，代表藍白友好、在野合作確實能受到非綠選民的青睞。雖然本屆大選藍白各自參選，導致民進黨漁翁得利，可是從投票結果來看，六成的選民票投藍白，代表民眾寄望在野合作，既然如此，藍、白若有心制衡民進黨，應該設法在“立法院”先建立起合作模式，正副院長選舉就是一個契機。



羅廷瑋為現任市議員，本屆首度參選台中市第六選區（中、西、東、南區）“立委”選舉，以得票率52.10%，擊敗議會前輩、民進黨台中市議員江肇國。羅廷瑋在競選過程中除了勤跑基層，也採取藍白合作策略，多次與民眾黨選將蔡壁如、民眾黨台中市黨部主委江和樹等人聯合造勢與發動議題，同時在選前最後一周，獲得民眾黨主席柯文哲親自錄影推薦，讓羅首次挑戰“立委”即以10萬3630票成績，高票當選。