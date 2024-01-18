挑戰立院龍頭　韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

韓國瑜宣布與藍委江啟臣組成韓江配，參選“立法院”正副院長。（照片：羅智強臉書） 中評社台北1月18日電／2024大選落幕，國民黨睽違8年重返“國會”最大黨，在“立法院長”之爭，不分區領頭羊、高雄市前市長韓國瑜呼聲高。韓國瑜今天透過臉書宣布，已邀請國民黨“立委”江啟臣搭檔角逐“立法院副院長”，盼攜手校正回歸“立法院”該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。



新一屆“立委”，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



在2月1日新科“立委”報到後的正副院長選舉，除非台灣民眾黨支持民進黨，不然國民黨即可單獨拿下“立院”龍頭。



韓國瑜臉書全文如下：



各位好朋友們



2024的民主征途正要起步



相信每一位好朋友都明白



並不是選出一位“總統”



就從此天下太平、國泰民安



要能夠成就一個“民有、民治、民享”的民主社會



需要的是持之以恆、以民為主的立法主張、法案審查、政策監督與預算把關。



因此，我想向各位介紹我所請託搭檔的副院長人選－江啟臣委員，感謝啟臣同意一起並肩作戰，搭檔韓江配，攜手校正回歸“立法院”該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局！



但是我們也清楚，需要實現“立法院”的在野大團結，我們才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾，啟臣委員答應合作，我們仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣委員更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒 ，學會“謙卑”、 “反省”、“ 改變”。



不論如何，國瑜都會堅持本心、盡我全力，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸。