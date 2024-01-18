伊朗和巴基斯坦外長就兩國關係通電話

中評社北京1月18日電／據新華社報導，伊朗外交部17日發表聲明說，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚當天和巴基斯坦外交部長吉拉尼就兩國關係最新情況通電話。



聲明說，阿卜杜拉希揚在通話中表示，伊朗尊重鄰國巴基斯坦的主權和領土完整，兩國官員需要在不同領域繼續進行合作和密切接觸。



阿卜杜拉希揚說，伊朗的安全一再受到盤踞在巴基斯坦境內的恐怖組織“正義軍”的威脅，其行為危害伊巴兩國共同安全。伊朗武裝部隊16日的反恐行動針對這一恐怖組織，並沒有針對巴基斯坦國民。希望雙方在正確的軌道上交換意見，繼續加強安全合作。



另據巴基斯坦外交部17日晚發表的聲明，吉拉尼當天接到阿卜杜拉希揚的電話。吉拉尼在通話中表示，伊朗16日在巴境內發動的襲擊嚴重侵犯巴主權，違反了國際法以及巴伊雙邊關係精神，嚴重損害雙邊關係。巴方對此表示譴責，並保留做出回應的權利。



吉拉尼表示，恐怖主義是本地區的共同威脅，單邊行動可能嚴重破壞地區和平穩定，應通過協調一致的努力來打擊恐怖主義。



伊朗塔斯尼姆通訊社16日晚報導，恐怖組織“正義軍”在巴基斯坦境內的2個重要據點當天被導彈和無人機摧毀。巴基斯坦外交部17日凌晨發表聲明說，伊朗無端侵犯巴領空導致2名兒童死亡、3名女孩受傷，巴方對此強烈抗議與譴責。巴基斯坦外交部同日宣布召回該國駐伊朗大使。