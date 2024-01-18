芝加哥農產品期價17日漲跌不一

中評社北京1月18日電／據新華社報導，芝加哥期貨交易所玉米、小麥和大豆期價17日漲跌不一。



當天，芝加哥期貨交易所玉米市場交投最活躍的3月合約收於每蒲式耳4.4225美元，比前一交易日下跌1.25美分，跌幅為0.28%；小麥3月合約收於每蒲式耳5.825美元，比前一交易日上漲0.5美分，漲幅為0.09%；大豆3月合約收於每蒲式耳12.0575美元，比前一交易日下跌21.5美分，跌幅為1.75%。



