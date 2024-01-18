外交部：多國支持中國統一大業

中評社北京1月18日電／據新華社報導，外交部發言人毛寧16日表示，1月13日以來，許多國家和國際組織紛紛公開重申恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，反對任何形式的“台獨”，支持中國統一大業。



當日例行記者會上，有記者問：這幾天，不斷有國家公開表態支持一個中國原則，尊重中國領土完整，反對干涉中國內政。請問發言人能否介紹有關情況？



毛寧表示，1月13日以來，許多國家和國際組織紛紛公開重申恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，反對任何形式的“台獨”，支持中國統一大業。“除了我昨天提到的以外，還有巴基斯坦、馬爾代夫、緬甸、伊朗、敘利亞、突尼斯、巴勒斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦、亞美尼亞、阿塞拜疆、中非、尼日爾、赤道幾內亞、科摩羅、萊索托、索馬里、吉布提、馬里、布隆迪、岡比亞、瓦努阿圖、湯加、基里巴斯、多米尼克、尼加拉瓜、玻利維亞等一大批國家以及非洲聯盟等，都明確表達了支持一個中國原則、反對‘台獨’的心聲。我們對這些國家和組織的正義立場表示讚賞和感謝。”



“我們相信國際社會將繼續根據一個中國原則，支持中國人民反對‘台獨’分裂活動、爭取國家統一的正義事業。”她說。



此前，毛寧15日在記者會上表示，俄羅斯、印度尼西亞、越南、柬埔寨、老撾、孟加拉國、菲律賓、斯里蘭卡、尼泊爾、南非、埃及、埃塞俄比亞、津巴布韋、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、白俄羅斯、塞爾維亞、匈牙利、巴布亞新幾內亞、古巴、委內瑞拉、上合組織、阿拉伯國家聯盟等以發表聲明、新聞公報、答記者問等方式公開重申恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，反對任何形式的“台獨”，支持中國統一大業。



（來源：新華網）