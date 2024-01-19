中評鏡頭：逾百年新竹新瓦屋變身尋龍寶地

新瓦屋龍年裝置藝術為春節增添趣味。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月19日電（記者 盧誠輝）農曆春節將至，新竹縣文化局為了增添年節氣氛，特別邀請裝置藝術家在新竹縣已有218年歷史的新瓦屋客家文化保存區各處裝置包括龍頭、龍爪子、龍尾巴及可愛趣味龍等龍年藝術裝置，中國國民黨新竹縣長楊文科也邀請鄉親春節一起到新瓦屋來尋寶。



楊文科表示，新瓦屋的龍年裝置藝術總共有14組，尋龍的過程非常有趣，歡迎大小朋友一起來共襄盛舉，此外也會舉辦草地音樂趴和市集，邀請鄉親一起開心過年。除了新瓦屋之外，楊文科也歡迎鄉親可以到鄰近的東興圳走走，欣賞光藝節的展出。



新竹縣文化局長李安妤表示，新瓦屋龍年裝置藝術自20日正式開展，27日將舉辦“福客慶豐年”系列活動，在園區內將安排春味市集並推廣二手好務，也會推出福菜、發粄、創意提燈、田間彩繪與傳統奉茶等農事體驗活動，希望能讓鄉親感受到客庄年節風情。



新瓦屋龍年裝置藝術將展至2月29日止，橫跨農曆春節及客家天穿日，鄰近的東興圳公園也會同時舉辦光藝節到2月25日，活動期間會邀請多組新生代客家歌手輪番接力展演，現場還有許多好吃好玩的美味市集與親子手作體驗活動，歡迎客家鄉親一起到新瓦屋來拍照打卡，捕捉不一樣的龍年趣味。

