中國經濟長期向好總體趨勢不會變

中評社北京1月18日電／國內生產總值（GDP）超126萬億元，比上年增長5.2%——1月17日，中國經濟2023年成績單公布。



數據背後是大國經濟的一整年：市場主體的奮力拼闖、新老產業的升級突破、各行各業的復甦軌跡，還有千行百業、萬家燈火的故事，都融進這份年度答卷。



掂一掂，是沉甸甸的分量。超126萬億元、5.2%意味著什麼？在2022年中國經濟總量超120萬億元的高基數上，按可比價計算，2023年經濟增量超過6萬億元，相當於一個中等國家一年的經濟總量。中國5.2%的經濟增速不僅高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中也名列前茅。可以說，中國經濟頂住外部壓力、克服內部困難，交出的這份成績單成色好、分量足。



成色好，好在回升態勢集聚。看全年，中國經濟2023年增速比2022年加快2.2個百分點；分季度，中國經濟呈前低、中高、後穩的態勢，向好趨勢進一步鞏固。看實物量指標，2023年發用電量、主要工業產品的產量、投資、進出口等大多數實物量指標的絕對量都大大超過2019年水平。看行業，餐飲、酒店、旅遊等服務業加快復甦，會展經濟重現繁忙景象。從年初的景區火爆到年尾的冰雪“出圈”，它們反映消費復甦也折射行業商機，正如外媒報導“復甦定義了中國經濟”。



成色好，好在創新動能強勁。國產大飛機完成首次商業飛行、首艘國產大型郵輪駛向大海……這一年，重大科技創新捷報頻傳。無論是“新三樣”產品出口額首次突破萬億元大關、全球百強科技創新集群數量首次躍居世界第一，還是服務業增加值對經濟增長的貢獻率超過60%，都表明新動能成為引領高質量發展的重要引擎。現在，全球光伏發電裝機容量近半在中國，全球新能源汽車一半以上行駛在中國，對許多跨國公司來說，中國市場是創新策源地，也是未來風向標。

