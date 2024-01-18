俄羅斯年生產總值增長或超3.5%

中評社北京1月18日電／據央視新聞報導，當地時間1月17日，俄羅斯總統普京主持召開了政府工作會議。普京在會議上表示，16日與俄總理米舒斯京討論了俄羅斯經濟形勢，經過確認後2023年俄羅斯國內生產總值（GDP）增長或超過3.5%，而俄羅斯2023年10個月的居民實際工資收入增長7.7%。



普京還說，目前俄羅斯通貨膨脹率為7.4%，而這一數字能夠被降低。