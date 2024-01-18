黃國昌轟與賭王林秉文政商關係　鄭文燦反擊

黃國昌痛批鄭文燦墮落至此，真是國家的悲哀。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北1月18日電／台灣民眾黨不分區“立委”當選人黃國昌2022年間臉書上貼文指，經營博奕產業發跡的林秉文“拿黑金招待所攏絡高階警官”等語，林男提告加重誹謗。台北地檢署認為黃國昌所指並非全然無據，今天將他不起訴處分。黃國昌隨即在臉書再度稱林秉文是鄭文燦麻吉，鄭文燦也在臉書反擊：“民眾黨主席柯文哲曾經去過2次88會館，如果用同樣的標準看待，柯主席是不是林秉文的麻吉？”



黃國昌下午在臉書PO出一張鄭文燦與林秉文2021年1月2日的合照表示，鄭文燦麻吉林秉文濫訴被北檢打臉，趕緊出來裝不熟，堂堂“行政院副院長”墮落至此，真是“國家”的悲哀。



黃國昌日前指控，“行政院副院長”鄭文燦與88會館負責人郭哲敏、必礦集團總裁林秉文往來密切，林秉文及必礦科技股份有限公司提告黃涉加重誹謗及妨害信用等罪嫌，18日台北地檢署今偵結，認定黃的言論並無逾越合理評論原則範疇，獲不起訴處分。



黃國昌18日上午在臉書發文表示，鄭文燦的麻吉林秉文，濫訴又被駁回啦，黑道份子，是以花錢找律師讓自己被洗臉為樂嗎？還是以為與民進黨政客交好，就可以為所欲為？，黃還直批“鄭文燦剛告完，換林秉文及必礦科技（PG Talk）說要告，我當時就說了，這對有默契的兄弟，真的是出來搞笑的！”，最後強調自己“從沒在怕你們這種人啦”。



對此，鄭文燦在臉書回應表示，“黃國昌與林秉文之間的訴訟，我並不知情。黃國昌要任意連結我與林秉文，連他們之間的訴訟都要扯上我，這真的是太扯了。”直言黃國昌用“麻吉”、“這對有默契的兄弟”來形容，這是影射手法的扣帽子。



鄭文燦重申，“我要再說一次，林秉文是因為PGtalk要在桃園舉辦公益捐贈活動，我代表市府致詞，才有互動。而其他縣市地方首長，也有同樣應PGtalk之邀上台致詞”；他也質疑，民眾黨主席柯文哲曾經去過2次88會館，如果用同樣的標準看待，柯主席是不是林秉文的麻吉？



黃國昌18日下午再度在臉書發文說，看到鄭文燦對於他的好麻吉林秉文濫訴被北檢打臉，趕緊出來裝不熟，真的是笑死人！



黃國昌表示，鄭文燦跟林秉文同台歡唱三天後，就在市府會議裁示將GE01捷運站移至與林秉文合作洗錢的夥伴郭哲敏購買的農地旁，大剌剌地助攻炒地。鐵證如山，鄭文燦當然不敢否認，只能學綠營側翼，拿一些垃圾話來進行認知作戰。



黃國昌強調，他再說一次，堂堂“行政院副院長”墮落至此，真是“國家”的悲哀。