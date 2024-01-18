蘇丹770萬人被迫流離失所

中評社香港1月18日電／據報導，自4月以來一直處於戰亂狀態的蘇丹，已有超過770萬人被迫流離失所。



TRT消息，聯合國國際移民組織（IOM）總幹事艾米·波普（Amy Pope）在書面聲明中呼籲國際社會加快融資努力，並呼籲不要忽視在蘇丹持續一個月的衝突中受影響的數百萬平民。



“迫切需要採取協調一致和持續的人道主義應對措施，以滿足在蘇丹日益加劇的全球最大的流離失所危機需求。” 波普表示，自4月15日以來，由於蘇丹軍隊與快速支援部隊（HDK）之間持續不斷的衝突，已有超過770萬人被迫流離失所。



波普報告稱，其中 600 萬人在國內流離失所，超過 170 萬蘇丹人逃往鄰國南蘇丹、乍得、埃塞俄比亞、中非共和國和利比亞。



“蘇丹需要停火，以便人們能夠有尊嚴地重建生活。我們絕不能忽視數百萬遭受此類毀滅性衝突影響的人們的痛苦。現在比以往任何時候都需要更多的支持，以繼續向蘇丹提供救生援助並確保找到長期解決方案。”



國際移民組織呼籲提供 3.07 億美元的援助，以支持 2024 年受蘇丹衝突影響的 120 萬人。



蘇丹主權委員會主席布爾漢將軍指揮的軍隊與快速支援部隊（HDK）之間的暴力衝突已有9個月時間。



4月中旬，由於軍隊和快速支援部隊在軍事和安全改革範圍內將HDK編入軍隊的問題上出現分歧，導致爆發內戰。



據聯合國稱，超過 1.2 萬人在衝突中喪生，770 萬人流離失所。