巴基斯坦：打死多名藏身伊朗的“恐怖分子”

中評社香港1月18日電／巴基斯坦外交部18日發表聲明說，巴當天上午精準打擊了藏身伊朗的“恐怖分子”。另據伊朗媒體報導，7名外國人被打死。



新華社報導，巴基斯坦外交部聲明說，巴對位於伊朗東南部錫斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身處進行了一系列精準打擊，打死多名“恐怖分子”。巴方事先獲得“恐怖分子”即將製造“大規模恐怖活動”的情報，因此發起了此次行動。



聲明說，此次行動體現了“巴基斯坦捍衞國家安全免受威脅的堅定決心”，目標是維護巴自身安全和國家利益，巴方將採取必要手段保障本國人民安全。



聲明還說，巴方充分尊重伊朗主權與領土完整，始終強調通過對話合作應對恐怖主義威脅等共同挑戰，尋求共同解決方案。



巴基斯坦未透露此次打擊行動的具體方式。



伊朗邁赫爾通訊社當天援引錫斯坦-俾路支斯坦省副省長阿里禮薩·馬爾哈馬蒂的話報導說，當天凌晨，巴基斯坦使用導彈襲擊了該省靠近邊境的一個村莊，7名外國人在襲擊中喪生。伊朗方面未透露這7名外國人的國籍。



伊朗塔斯尼姆通訊社16日報導，恐怖組織“正義軍”在巴基斯坦的2個重要據點當天被導彈和無人機摧毀。巴外交部17日凌晨發表聲明說，伊朗無端侵犯巴領空導致2名兒童死亡、3名女孩受傷，巴方對此予以強烈抗議與譴責。巴外交部同日宣佈召回該國駐伊朗大使。