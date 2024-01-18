外交部：選擇中國市場不是風險，而是機遇

中評社北京1月18日電／據澎湃新聞報導，1月17日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2024年年會備受矚目。我們注意到會上有兩種聲音，一種主張在經貿往來中採取出口管制等方式去風險、維護國家安全，另一種認為衹有合作才能重燃解決問題的動力。發言人對此有何評論？



毛寧表示，李強總理出席了達沃斯世界經濟論壇2024年年會並發表特別致辭。李總理指出，當今世界經濟聯繫十分緊密，碎片化的各自為戰只會讓世界經濟更脆弱。中方認為，衹有充分尊重國際產業分工的客觀規律，堅定不移地推進貿易和投資自由化、便利化，把合作的紐帶拉緊，把互惠的蛋糕做大，才真正符合各方的共同利益。世界各國應當加強對話與溝通，採取更為協同有效的舉措，堅定維護多邊貿易體制，共同完善全球經濟治理，培育全球經濟發展新動能。



毛寧介紹，作為世界第二大經濟體，中國近年對世界經濟增長的貢獻率一直保持在30%左右，是全球發展的重要引擎。中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將持續為世界經濟發展提供強大的動力。中國具有超大規模的市場，並處於需求快速釋放的階段。在全球總需求不足的背景下，市場是最稀缺的資源，中國的市場空間廣闊，縱深不斷延展，必將為提升全球總需求發揮重要作用。



毛寧說，中國將堅定不移對外開放，讓世界分享中國機遇，同各國共同發展。正如李總理強調，中國敞開懷抱，真心歡迎各國企業繼續投資中國，將持續努力打造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。選擇中國市場不是風險，而是機遇，中國開放的大門只會越開越大。



（來源：澎湃新聞）