1月17日外交部例行記者會全文

1月17日，外交部發言人毛寧主持外交部例行記者會。（來源：中華人民共和國外交部網站） 中評社北京1月18日電／外交部發言人毛寧1月17日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是記者會問答全文：



應剛果民主共和國總統齊塞克迪邀請，國家主席習近平特使、全國政協副主席沈躍躍將於1月20日出席在剛果（金）首都金沙薩舉行的齊塞克迪總統就職典禮。



總台CGTN記者：台媒援引“知情人士”消息稱，此次瑙魯突襲式“斷交”系由該國某前總統“幕後操盤”，在台評估協商瑙魯索要經濟援助之際，大陸“趁虛而入”。請問外交部對此有何評論？



毛寧：瑙魯政府承認一個中國原則，同台灣“斷交”，願同中國復交，是瑙魯政府內閣的集體決定，是瑙魯作為主權國家獨立自主作出的正確選擇。我們注意到，瑙魯議會昨天全票通過決議，支持、核可並確認瑙魯政府同中國復交的決定，將致力於發展瑙中外交關係，開展兩個主權國家之間的友好合作。這再次充分說明，一個中國原則是人心所向，大勢所趨。



所謂“知情人士”的言論完全是以小人之心度人。對於那些慣於開展“金元外交”的人來說，要知道世界上有些東西是金錢買不到的。一個中國原則是一條不可交易的基本準則，也是國際社會的普遍共識。



中國是世界第二大經濟體。同中國恢復和發展外交關係，開展各領域務實合作，前景十分廣闊，必將為瑙魯帶來前所未有的發展機遇。



《中國日報》記者：正在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2024年年會備受矚目。我們注意到會上有兩種聲音，一種主張在經貿往來中採取出口管制等方式“去風險”，維護國家安全；另一種認為衹有合作才能重燃解決問題的動力。請問發言人對此有何評論？

