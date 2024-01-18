韓國瑜點名搭檔拚“立院”龍頭　江啟臣回應

韓國瑜宣布，將與藍委江啟臣搭配參選“立法院”正副院長。（照片：韓國瑜臉書） 中評社台北1月18日電／中國國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜18日在臉書宣布，將與國民黨“立委”江啟臣搭檔參選“立法院”正副院長。江啟臣今天下午表示，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓“國會”成為全民的“國會”，真正的民意機關。



新一屆“立院”在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



在2月1日新科“立委”報到後的正副院長選舉，除非台灣民眾黨支持民進黨，不然國民黨即可單獨拿下“立院”龍頭。



江啟臣今下午表示，謝謝韓市長邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，讓“國會”成為全民的“國會”，真正的民意機關。



韓國瑜今天下午在臉書宣布，將與江啟臣搭配角逐“國會”龍頭，他感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔“韓江配”，攜手校正回歸“立法院”該有的監督制衡角色，而不是過去8年的立法局，但他們也清楚，需要實現“立法院”的在野大團結，才更能實現對800多萬選民所作出的神聖承諾。



韓國瑜提到，江啟臣答應合作，但仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此，只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到6成民意的憤怒，學會“謙卑”、“反省”、“ 改變”。