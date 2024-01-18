趙少康：少數執政　賴清德要記取陳水扁教訓

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／賴清德勝選後已退出民進黨派系新潮流。前中廣董事長趙少康18日受訪表示，賴清德跟陳水扁差不多，都是極弱勢“總統”，“總統”還有什麼派系呢？甚至連黨都不是，應是要超越黨派的。



媒體報導，趙少康呼籲賴清德，要記取陳水扁教訓，陳水扁是邀天之幸，2000年第一任是因為連戰、宋楚瑜都選，2004年第二任是因為有兩顆子彈事件，他到現在一直認為兩顆子彈是假的。賴清德在這種情況下當選“總統”，就要為2300萬人民好好做，不可以為一黨之私。



做為侯友宜副手，搭檔參選失利的趙少康指出，古時候說“普天之下，莫非王土；率土之濱，莫非王臣”，一旦當了“國家元首”，整個“國家”不管什麼人，都是他的人，怎麼會有派系的人？怎麼會有黨的人？尤其賴清德現在是少數的“總統”，更應該謙虛，蔡英文以前說“謙虛、謙虛、再謙虛”，但也沒做到，是“傲慢、傲慢、再傲慢”。



趙少康說，當時蔡英文當選時，曾給對方兩個期許，包括如果任期結束可以做到兩岸和平、兩黨和解就是成功，但是現在兩岸兵凶戰危、兩黨也衝突，都沒做到，賴清德得票率比蔡英文低，民意基礎沒蔡英文高，更應該謙虛，不可以有一黨、一派之私。