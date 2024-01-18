韓邀合作選“立院”龍頭　白：不利益交換

民眾黨發言人楊寶楨。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨準“立委”韓國瑜18日下午宣布，將搭擋國民黨“立委”江啟臣參選“立法院”正副院長。但若台灣民眾黨願意合作，副院長搭檔願優先給民眾黨推出的人選。民眾黨發言人楊寶楨下午發出聲明表示，已提出“國會”改革4大訴求，請藍綠有志參選者具體回應，民眾黨不會與個別候選人私下協商或利益交換。



“立法院”將在2月1日開議，票選“立法院副院長”成為首件要事，而新會期民眾黨掌握的8席“立委”成為關鍵少數，外界矚目究竟會否有“藍白合”或“綠白合”。韓國瑜18日下午2點在臉書宣布，將與江啟臣搭黨角逐“立法院”正副院長，韓也強調，只要民眾黨願意合作，江啟臣更願意將副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結，真正讓民進黨感受到六成民意的憤怒，學會“謙卑”、“反省”、“改變”。



“立法院”總席次113席，13日出爐的“立委”選舉結果，國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨日前曾要求藍綠有志角逐者，需承諾支持“國會”改革4項主張，包括，在第一會期修法建立“國會”聽證調查”、“人事同意權審查”、“立委”利益迴避規範”，定期公布“相關經費之使用”，貫徹公開透明原則。民眾黨8席“立委”投票也將會“團進團出”。



楊寶楨18日下午3點45分發出聲明表示，民眾黨已提出多項“國會”改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選“立法院”正副院長參選人，具體回應本黨提出之四大訴求，作為後續參考依據，民眾黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。

