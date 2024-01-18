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新加坡交通部長易華仁被控受賄等多項罪名辭職
http://www.CRNTT.com   2024-01-18 15:52:18


　　中評社香港1月18日電／新加坡總理公署18日發表聲明說，總理李顯龍已於17日同意交通部長易華仁辭去內閣職務、西海岸集選區議席並退出人民行動黨。

　　據新加坡媒體報導，易華仁18日出庭，控方對易華仁提起包括貪污、利用公職索要利益和妨礙司法公正等27項訴訟。易華仁表示不認罪，案件將延期處理。

　　新華社報導，新加坡貪污調查局去年7月對易華仁啟動調查。李顯龍要求易華仁在受調查期間暫停履職。

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