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新加坡交通部長被控受賄等多項罪名辭職
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2024-01-18 16:20:04
中評社北京1月18日電／據新華社報導，新加坡總理公署18日發表聲明說，總理李顯龍已於17日同意交通部長易華仁辭去內閣職務、西海岸集選區議席並退出人民行動黨。
據新加坡媒體報導，易華仁18日出庭，控方對易華仁提起包括貪污、利用公職索要利益和妨礙司法公正等27項訴訟。易華仁表示不認罪，案件將延期處理。
新加坡貪污調查局去年7月對易華仁啟動調查。李顯龍要求易華仁在受調查期間暫停履職。
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